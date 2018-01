Confronto entre rebeldes deixa 30 mortos na Colômbia Cerca de 30 pessoas morreram na zona rural de Santa Rita, município colombiano de Ituango, durante um confronto entre os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e grupos paramilitares, segundo autoridades locais. De acordo com informações da rádio Caracol, uma enfermeira de um hospital de Santa Rita teria ligado para a administração municipal de Ituango solicitando o envio de veículos à região para transportar 30 cadáveres que foram localizados em vários locais do povoado. A rádio informa que entre as vítimas está uma líder comunitária, que morreu quando sua casa foi atingida por uma bomba. Há dez dias, os líderes das Farc firmaram um acordo com o governo colombiano para tentar retomar as negociações de paz, paralisadas desde novembro do ano passado.