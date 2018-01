Confronto entre rebeldes e polícia deixa 8 mortos no Iraque Violentos confrontos entre insurgentes e a polícia deixaram pelo menos oito mortos e 11 feridos no sul de Bagdá nesta quinta-feira, 1, disseram fontes policiais. Em Kirkuk, ao norte da capital iraquiana, um pouso forçado de um helicóptero do Exército americano deixou dois soldados feridos. Os confrontos entre os rebeldes e a polícia aconteceram na cidade de Iskandariya, 40 km ao sul de Bagdá, cidade considerada reduto da insurgência sunita. O conflito durou cerca de meia hora. Os sunitas realizam uma longa campanha contra o governo liderado pelos xiitas que subiu ao poder após a primeira eleição do país em décadas, em 2005. Na mesma área, um homem morreu devido à explosão de uma bomba colocada embaixo de um carro. Helicóptero Dois soldados americanos foram feridos na "aterrissagem de emergência" do seu helicóptero militar, segundo um comunicado do Exército dos Estados Unidos. A fonte explicou que "a investigação preliminar indica que o helicóptero OH 58 Kiowa sofreu problemas mecânicos e não foi abatido por fogo inimigo". Os dois únicos tripulantes foram levados a uma base militar americana próxima para receber tratamento, segundo o comunicado, que não aporta informação sobre a gravidade dos ferimentos. Em diversas ocasiões, o Exército americano atribuiu a queda de seus helicópteros a problemas técnicos, admitindo mais tarde que eles tinham sido derrubados por fogo inimigo. Um soldado americano morreu na quarta-feira, 28, numa operação militar na província de al-Anbar, no oeste do país. Matéria ampliada às 10h09 para acréscimo de informações