Confronto entre sindicalistas deixa 1 morto na Argentina Um jovem morreu e uma mulher está hospitalizada em estado grave após ter recebido um tiro na cabeça, durante violentos confrontos que aconteceram nesta quarta-feira entre integrantes do sindicato dos ferroviários da Argentina, a União Ferroviária, e militantes de um partido de esquerda que apoiavam trabalhadores terceirizados. Mariano Ferreyra, de 23 anos, morreu após ter sido baleado no tórax, informou o diretor do Sistema de Atendimento Médico de Emergência de Buenos Aires (SAME), Alberto Crescenzi. Já Elsa Rodríguez, de 60 anos, foi hospitalizada no Hospital Algerich em estado grave, após ter recebido um tiro na cabeça. "A situação dela é desesperadora", disse Crescenzi. Uma terceira pessoa recebeu tiros na perna e foi internada.