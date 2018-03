Confronto entre tribos mata 60 pessoas no Sudão Um novo combate entre tribos árabes sobre direitos de mineração matou 60 pessoas nesse sábado, na região de Darfur, no Sudão, afirmou a agência de notícias estatal sudanesa. Segundo a agência de notícias, o combate foi o pior desde o acordo de cessar-fogo alcançado no mês passado. A agência afirmou que o confronto começou quando um grupo de homens armados em veículos e em camelos atacaram a área de El-Sireaf, no norte de Darfur.