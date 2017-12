Confronto familiar deixa pelo menos três palestinos mortos Uma disputa entre clãs familiares matou três palestinos e outros 15 ficaram feridos no final desta sexta-feira, 23, e início de sábado, 24, ameaçando a calma que acompanhou os encontros entre militantes do Hamas e de seu rival Fatah. Entre os mortos está um membro do Hamas. A briga, no entanto, não esteve relacionada com assuntos políticos, mas familiares, informaram testemunhas. A violência começou um pouco antes da meia-noite , quando Mohammed Ghelban, comandante militar do Hamas, de 28 anos, foi morto perto de sua casa. Algumas horas depois, Hazem Karouah, de 22 anos, do Fatah, foi assassinado. De acordo com o hospital local, quatro dos feridos estão em condições críticas. Para tentar conter o índice e violência, os dois grupos não se culparam. No entanto, um militar do Hamas declarou que "suspeitos se escondem sob o nome da família Karouah e que o Hamas tem o direito de punir assassinos". Esses confrontos internos foram marcados não só por diferenças políticas, mas também por assuntos de honra e vingança entre os clãs. Mais de 130 pessoas morreram na última onda de violência entre palestinos, que acabou quando as facções chegaram a um acordo para formar um governo de união nacional no dia 8. O sucesso da formação do novo gabinete é visto como um passo importante para a paz entre Hamas e Fatah.