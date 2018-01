Confronto Israel-Palestina vai durar anos O confronto entre Israel e palestinos pode se transformar em uma guerra regional e durar vários anos, diz um estudo elaborado pelo Exército israelense. Segundo o levantamento, divulgado hoje pelo jornal israelense Haaretz, o melhor que Israel pode fazer é negociar uma trégua com os palestinos, mas até mesmo essa trégua é improvável. O líder palestino Yasser Arafat acredita que o tempo está a seu favor. Um grande incidente, como um ataque de grande escala tanto na fronteira palestina como na fronteira de Israel com o Líbano, podem detonar um guerra regional, segundo o relatório. Questionado sobre a triste previsão feita pelo estudo, o ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, reconheceu que o conflito com os palestinos "é um problema que não parece ter uma solução num futuro próximo". Ben-Eliezer, porém, disse não acreditar na possibilidadede um confronto de grandes proporções no Oriente Médio. O ministro israelense disse a uma rádio israelense que o governo está fazendo todos esforços possíveis para encerrar o confronto, que agora ingressa em seu décimo primeiro mês. Mais de 700 pessoas morreram, a maioria delas palestinas.