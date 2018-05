Confronto mata 2 policiais e 1 manifestante no Iêmen Dois policiais iemenitas e um manifestante foram mortos hoje em confrontos na cidade de Áden, a principal do sul do país, informaram um funcionário do setor de segurança e médicos à France Presse. "Dois policiais iemenitas foram mortos em um confronto entre forças de segurança e manifestantes", disse o funcionário do setor de segurança. Em outro confronto, tropas iemenitas mataram um manifestante e feriram outros três, segundo uma autoridade médica. "O Exército matou Mohsen al-Yahri e feriu outras três pessoas", relatou o médico.