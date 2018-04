Confronto mata 27 membros do Taleban no oeste afegão Enfrentamentos e ataques aéreos deixaram 27 membros do Taleban mortos em uma província no oeste do Afeganistão, informaram hoje as Forças Armadas do país. O general Jalandar Shah Behnam, comandante militar no oeste afegão, afirmou que suas forças se lançaram em paraquedas atrás das linhas do Taleban, na província de Badghis. Com isso, ajudaram a encurralar vários milicianos, durante uma ofensiva das forças locais e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).