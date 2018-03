Confronto mata 5 membros da Guarda Nacional do Iraque Ao menos cinco membros da Guarda Nacional iraquiana morreram nesta sexta-feira em um confronto com insurgentes em Tikrit, 170 quilômetros ao norte de Bagdá, informaram fontes da polícia. Segundo as fontes, os militares sofreram uma emboscada de um grupo de homens armados em uma área do norte da cidade. Os membros da Guarda Nacional pertenciam à Brigada Escorpião (Al-Akrab) do exército iraquiano, um dos corpos mais bem treinados das Forças Armadas do país. Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein, está situada no chamado triângulo sunita, uma das áreas dominadas pelos insurgentes que enfrentam o exército da coalizão e o governo iraquiano, o qual é considerado colaboracionista. Ainda nesta sexta-feira pelo menos 11 policiais ficaram feridos, alguns gravemente, em dois atentados com bomba no bairro de Al-Qasidiya, no oeste de Bagdá.