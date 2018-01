Confronto na Argélia deixa 30 mortos Cerca de 30 extremistas islâmicos morreram em combates com o exército argelino em três operações realizadas nas últimas 48 horas nas regiões de Medea, Sidi Alí Buneb e Laghuat, segundo informou hoje a imprensa de Argel. O conflito mais grave aconteceu em uma zona situada entre as províncias de Medea e Ain Defla, onde as forças especiais do exército, apoiadas por helicópteros de combate, mataram pelo menos 20 supostos membros do Grupo Islâmico Armado (GIA). Nessa operação, um militar morreu e outro ficou ferido. Os outros 10 supostos integristas morreram quando as tropas argelinas invadiram seus acampamentos em Sidi Alí Buneb, em Cabilia, e Laghuat, ao sul de Argel. Desde 1992 o país vive um nova onda de violência em virtude da oposição entre o regime militar e grupos fundamentalistas islâmicos, que querem implantar na Argélia um Estado muçulmano. A guerra civil já fez mais de 80 mil vítimas.