Confronto na capital da Somália deixa oito mortos Pelo menos oito civis, incluindo uma mulher e uma criança de quatro anos, foram mortos quando insurgentes e soldados do governo tiveram um confronto com morteiros na capital somali, Mogadiscio, na madrugada de hoje, de acordo com uma testemunha. Osman Guled disse que ele e outros anciões retiraram hoje os corpos dos escombros de suas casas, no norte da capital, para prepará-los para os enterros. "A maioria do fogo de artilharia atingiu as casas", afirmou Guled.