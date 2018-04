Confronto na Síria mata 15 civis e 4 soldados

"Pelo menos nove civis, incluindo uma mulher, foram mortos por disparos de armas de fogo e bombardeios, enquanto as tropas tentavam atacar o bairro de Khaldiyeh" em Homs, afirmou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, em comunicado. O grupo sediado em Londres afirmou que quatro soldados sírios foram mortos no confronto, enquanto seis outros civis morreram no bairro de Baba Amr.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França afirmou que o país decidiu convocar seu embaixador na Síria para consultas. Segundo o porta-voz, Bernard Valero, a decisão é tomada por causa da piora na repressão conduzida pelo regime sírio "contra sua própria população". A convocação de um embaixador para consultas equivale a um protesto diplomático. As informações são da Dow Jones.