Confronto naval deixa 80 guerrilheiros mortos no Sri Lanka Pelo menos 80 membros da guerrilha dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE) morreram neste sábado em um confronto naval com tropas da Marinha do Sri Lanka, informou o Ministério da Defesa. Um comunicado divulgado pelo ministério informou que a batalha naval se estendeu por seis horas, no litoral norte da ilha, informou a agência "PTI". Navios dos LTTE se dirigiam ao porto de Kankesanthurai, na província de Jafna, quando foram interceptados pela Marinha Cingalesa. "Doze navios dos Tigres do Mar, entre eles cinco navios suicidas, foram destruídos, ocasionando a morte de 80 terroristas e ferimentos em vários que se encontravam a bordo", afirmou a nota. "O restante dos navios rebeldes abandonou o local", acrescentou o comunicado. Os LTTE por enquanto não confirmou as baixas. "O combate aconteceu entre as 21h de sexta-feira e as 4h de sábado (das 12h às 19h de sexta-feira, em Brasília)", afirma uma fonte local.