Confronto no Afeganistão deixa 55 rebeldes mortos

Um grupo de rebeldes atacou uma patrulha militar em uma emboscada no leste do Afeganistão, iniciando um combate que deixou pelo menos 55 rebeldes mortos, informou nesta segunda-feira, 23, a coalizão internacional que atua no país. A força aérea também participou do confronto. Segundo a coalizão, a patrulha foi emboscada por milicianos com foguetes e disparos em uma via que leva para o distrito de Ziruk. As forças americanas, que lideram a coalizão, responderam à agressão e solicitaram apoio aéreo. Entre os 55 mortos havia três líderes, informou a coalizão em um comunicado, sem identificá-los. Outros 25 rebeldes foram feridos e três, detidos. O confronto ocorreu na sexta-feira, em Paktika, uma das províncias afegãs próximas da porosa fronteira com o Paquistão. Na área houve um aumento dos combates entre militantes do Taleban e forças de segurança, nos últimos meses. Nesta segunda-feira, um helicóptero da coalizão atacou homens que aparentemente instalavam uma bomba em uma via da mesma região. Um dos suspeitos morreu e nenhum civil foi morto, segundo um porta-voz da coalizão. Porém, o prefeito de Khogyani, Zalmay Dadak, disse que os disparos atingiram uma casa de uma aldeia, matando um homem e um menino de 4 anos. Centenas de pessoas realizaram um protesto, fechando uma rodovia por algumas horas. O Ministério da Defesa do Afeganistão informou nesta segunda-feira sobre uma operação conjunta realizada com as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na província de Kandahar, sul do país. Segundo a pasta, 94 militantes foram mortos na quarta-feira em Arghandab, nas proximidades da cidade de Kandahar, capital da província de mesmo nome.