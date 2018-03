Confronto no oeste afegão deixa 15 rebeldes mortos As forças norte-americanas e tropas afegãs solicitaram um ataque aéreo durante uma operação no oeste do país. Na ação contra uma célula militante foram mortos 15 supostos insurgentes e libertados 15 reféns, segundo funcionários locais. Em outro episódio, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou que suas tropas no sul do Afeganistão mataram Bismullah Akhund, um destacado líder do Taleban. Segundo o chefe do conselho provincial, Humayun Azizi, a ação no oeste afegão teve como alvo uma célula militante da região de Zerko, no distrito Shindand. O grupo estava envolvido em seqüestros e ataques com bombas, entre outros crimes, segundo as autoridades locais. "Durante a operação alguns homens foram descobertos algemados e presos em condições precárias em um dos aposentos dos insurgentes. Eles estão agora recebendo tratamento médico", informou um comunicado da Otan. Azizi afirmou que havia 15 reféns. Abdul Shukur, chefe de polícia de Shindand, disse que dois líderes militantes locais e dois filhos deles estavam entre os 15 mortos. No outro caso, a Otan informou que suas tropas mataram o líder insurgente Bismullah Akhund, na província de Helmand, no sul afegão. Akhund foi morto no sábado no distrito de Naw Zad, segundo a aliança. Também hoje, a Otan afirmou que suas tropas descobriram e destruíram um grande esconderijo de armas no norte do Afeganistão, uma região geralmente mais calma no país.