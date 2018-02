Confronto no Paquistão deixa um soldado e 15 militantes mortos

Os militares têm enfrentado forte resistência do Taliban e de seus aliados no Vale Tirah, na região de Khyber, desde que as tropas foram enviadas, há seis dias, para desalojar os rebeldes de terras altas estrategicamente importantes acima do vale.

Oficiais militares paquistaneses disseram que os insurgentes usam o vale como um acampamento que serve de base para realizar ataques em outras áreas tribais semiautônomas perto da fronteira afegã.

"Novos confrontos começaram nesta quinta-feira, quando as forças de segurança lançaram mais uma operação para assegurar o controle do vale", disse um oficial militar na cidade de Peshawar, no noroeste, acrescentando que 15 militantes e um soldado foram mortos.

Na terça-feira, os militares disse que 23 soldados paquistaneses e 110 militantes foram mortos em quatro dias de violentos combates na área.

(Por Jibran Ahmad)