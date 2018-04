Confronto termina com 6 criminosos mortos no México Seis supostos criminosos morreram e um soldado ficou ferido após um confronto no nordeste do México, informou hoje a Secretaria de Defesa Nacional. O conflito ocorreu na tarde de ontem no Estado de Tamaulipas, que faz fronteira com os Estados Unidos. Militares revistavam um veículo escondido no meio do mato quando foram atacados por homens que estavam escondidos em uma construção próxima.