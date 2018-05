Confrontos após ataque Taleban deixam 35 mortos, diz Paquistão

ISLAMABAD - Ao menos 11 soldados do Paquistão e 24 militantes do Taleban foram mortos em confrontos perto da fronteira do país com o Afeganistão, segundo informaram as autoridades locais nesta sexta-feira, 24.

Cerca de 150 membros do Taleban teriam lançado ataques coordenados contra cinco postos de fronteira na região tribal de Mohmand, no noroeste do país, na noite da quinta. O Taleban disse que apenas dois de seus combatentes morreram nos confrontos.

O Exército paquistanês vem lançando ofensivas contra o Taleban na região nos últimos meses, mas os ataques de insurgentes vêm continuando.

Corpos

O administrador de Mohmand, Amjad Ali Khan, disse que as tropas do governo "repeliram" os ataques dos militantes. Segundo Khan, além dos 11 soldados mortos, outros 12 ficaram feridos.

"As tropas responderam com fogo de artilharia e tiros a partir de helicópteros, matando 24 militantes", disse ele. "Sete de seus corpos estão em nosso poder", disse.

Porém Sajjad Mohmand, porta-voz do Taleban em Mohmand, disse à BBC que apenas dois membros do grupo foram mortos nos ataques.

Mohmand é um ponto de trânsito para os insurgentes que cruzam a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, e uma base de apoio do Taleban e da Al Qaeda.

O correspondente da BBC em Islamabad Aleem Maqbool diz que os militantes estão agindo para provar que podem realizar ataques, apesar da ofensiva militar contra eles.

No início do mês, um atentado suicida duplo contra uma área do governo em Ghalanai deixou 43 pessoas mortas. Autoridades locais se reuniram com líderes tribais para formar uma milícia anti-Taleban no momento dos ataques.

Em julho, outro ataque suicida duplo, que também tinha como alvo líderes tribais, matou mais de cem pessoas no vilarejo de Yakaghund, em Mohmand.

