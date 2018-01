Confrontos com tropas dos EUA deixam 3 iraquianos mortos Confrontos entre soldados americanos e um grupo de insurgentes iraquianos escondidos por trás de uma parada de táxis em Ramadi, cidade conhecida pela forte presença de partidários de Saddam Hussein, mataram três dos atacantes e feriram outros cinco, disseram funcionários de um hospital local. Um comunicado militar das forças americanas afirmou que os fuzileiros navais foram atacados em Ramadi. São freqüentes os confrontos entre as forças da coalizão e rebeldes nessa região, conhecida como Triângulo Sunita. No combate, morreram três iraquianos e outros cinco ficaram feridos. Por sua vez, os insurgentes fizeram explodir três lojas que vendiam bebidas alcoólicas em Baquba, localidade ao norte de Bagdá, em meio a temores de que milicianos islâmicos tentem impor sua estrita interpretação do Islã na cidade. As explosões mataram o motorista de um táxi que passava nas imediações, disse uma fonte do Hospital Geral de Baquba.