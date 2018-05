Confrontos deixam 20 mortos no centro da Somália

Hassan Mohamud, morador da vila de Damerale, disse ter pedido calma, mas os moradores estão fugindo da área no entorno das vilas de Damerale e Docle Omane e mais homens armados estão chegando. Vinte e duas pessoas ficaram feridas nos confrontos, disse uma enfermeira no principal hospital em Galkayo, a capital provincial. A fonte pediu anonimato, temendo represálias.

A Somália não tem um governo central efetivo desde que um ditador socialista foi deposto, há quase 20 anos. O Ocidente atualmente ajuda uma missão da União Africana de oito mil soldados que protegem a capital do país, Mogadiscio. A administração local sofre ataques diários de insurgentes islamitas e não consegue suprir a população somali com serviços básicos nem com segurança. As informações são da Associated Press.