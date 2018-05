Confrontos deixam 27 mortos em protestos na Síria Pelo menos 27 manifestantes foram mortos hoje na Síria em conflitos com forças de segurança, segundo testemunhas e grupos de direitos humanos. As mortes ocorreram quando soldados dispararam com armas de fogo e gás lacrimogêneo contra multidões que protestavam contra o regime sírio em diversas partes do país.