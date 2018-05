Confrontos deixam 35 mortos no noroeste do Paquistão Pelo menos 35 pessoas morreram em um ataque de militantes no noroeste do Paquistão. Cerca de 150 insurgentes atacaram cinco postos de controle paramilitares e mataram 11 militares, informou Amjad Ali Khan, o administrador do instável distrito tribal de Mohmand, durante entrevista coletiva na cidade de Ghalanai. Pelo menos 24 militantes também morreram no confronto. "Pelo menos 11 de nossos homens morreram e 12 ficaram feridos", disse Khan.