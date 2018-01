Confrontos deixam 4 oficiais americanos mortos no Iraque O Exército americano anunciou hoje a morte de quatro soldados em operações de combate nas regiões oeste e sudoeste do Iraque. Segundo um comunicado do comando militar dos EUA, dois marines morreram este domingo na província de Al Anbar, no oeste do país, em um confronto com insurgentes. A província de Al Anbar, fronteiriça com a Síria, é considerada o principal reduto da insurgência sunita iraquiana, assim como dos grupos de combatentes estrangeiros, alguns vinculados com a rede terrorista internacional Al Qaeda. Outros dois oficiais americanos morreram ontem quando o helicóptero que pilotavam foi derrubado pela insurgência durante um enfrentamento em Al Yusifia, 30 quilômetros ao sudoeste de Bagdá, informaram as forças dos EUA postadas no Iraque. Mais de 2.400 soldados americanos morrera no país asiático desde que teve início em abril de 2003 a invasão e posterior ocupação do Iraque por tropas multinacionais lideradas pelos EUA.