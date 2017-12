Confrontos deixam 40 mortos na Somália Pelo menos 40 pessoas morreram e 100 ficaram feridas entre sexta-feira e hoje em Mogadiscio, capital da Somália, em combates entre tropas do Governo Nacional Transitório de Abdiqassim Salad Hassan e milicianos do líder guerrilheiro Hussein Aidid, informaram testemunhas. Entre os mortos, estavam pelo menos 21 civis. Já segundo Aidid, o número de mortos chega a 80. Os dois lados disputam o controle do porto de Mogadiscio.