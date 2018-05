Confrontos deixam 9 mortos e 18 feridos na Chechênia

Um batalhão das tropas do ministério em patrulhamento conjunto com a polícia local no fim deste domingo foi atingido por minas colocadas pelos militantes, informou a pasta. A partir daí, teve início um tiroteio. Alguns militantes conseguiram fugir assim que caiu a noite. Valentin Kalyuzhny, porta-voz do ministério, afirmou que as tropas recomeçaram as buscas por militantes nesta segunda-feira.

A Chechênia travou duas guerras pela independência contra Moscou nos anos 1990, mas se tornou relativamente calma nos últimos anos, uma vez que a insurgência se disseminou para repúblicas vizinhas do Cáucaso russo. As informações são da Associated Press.