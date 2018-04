Confrontos deixam ao menos 14 civis mortos na Somália

Após esse atentado, insurgentes atacaram soldados do governo e milicianos islâmicos aliados do governo, enquanto eles se movimentavam para uma base no sul da capital. Isso levou a um confronto de quatro horas.

Ali Araf, um alfaiate da área, disse ter contado oito corpos. Ele também afirmou ter ficado levemente ferido no confronto. O chefe do serviço de ambulâncias de Mogadiscio, Ali Muse, disse que sua equipe contou outros seis corpos e levou pelo menos 40 feridos ao hospital.

O grupo Al-Shabab, ligado à Al-Qaeda, reivindicou o atentado. Um porta-voz da UA, major Barigye Bahoku, disse que apenas o suicida morreu no atentado, mas outros dois civis também se feriram.

A Somália não tem um governo de fato há 19 anos e militantes controlam grandes partes de Mogadiscio. Os insurgentes islâmicos tentam há três anos derrubar a frágil administração apoiada pelas Nações Unidas.