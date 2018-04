Confrontos deixam dois mortos na capital peruana

Segundo o ministro do Interior Wilfredo Pedraza, o tumulto começou quando policiais colocaram na quinta-feira, na entrada do mercado - conhecido como La Parada, no bairro de Victoria -, blocos de concreto para impedir que caminhões descarregassem mercadorias, o que desencadeou a ira dos comerciantes. A administração municipal ordenou que eles se mudem para o mercado de Santa Anita, no leste da cidade, decisão que encontrou resistência.

José Roca, diretor do Hospital Dos de Mayo, disse que um homem de 32 anos morreu após receber um tiro no abdome e outro de 21 anos faleceu após levar um tiro na cabeça. Outras 46 pessoas foram atendidas no pronto-socorro, algumas com tiros e a maioria com contusões múltiplas. Roca também afirmou que oito dos feridos eram policiais e um era um funcionário da secretaria de segurança pública.

As informações são da Associated Press.