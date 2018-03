Confrontos deixam mais de 100 mortos Dois confrontos no fim de semana no sul do Afeganistão deixaram mais de 100 militantes do Taleban mortos. Segundo Daud Ahmadi, porta-voz do governo da província de Helmand, 62 membros da milícia morreram ontem, vítimas de tropas afegãs e de bombardeios aéreos da Otan. Outros 40 guerrilheiros foram mortos em combates no distrito de Nad Ali.