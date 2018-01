Confrontos deixam pelo menos 5 mortos e 8 feridos no Iraque As forças norte-americanas enfrentaram rebeldes no Iraque, em ações que deixaram pelo menos cinco civis mortos e outros oito feridos. Os confrontos começaram na noite desta terça-feira em Kut al-Hayy, a 200 km de Bagdá, e continuaram na manhã de hoje. Em um comunicado, a coalizão encabeçada pelos EUA confirmou os enfrentamentos e destacou que quatro dos mortos e quatro dos feridos eram passageiros de um ônibus que entrou no meio do fogo cruzado. Ainda segundo o comunicado, os feridos foram tratados por médicos da coalizão.