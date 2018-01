Confrontos deixam seis mortos no Afeganistão Ataques no sul do Afeganistão mataram seis militantes suspeitos, além de deixar sete soldados das tropas de coalizão e um soldado afegão feridos. O confronto aconteceu durante a noite de sexta-feira no distrito de Shahjoy, sul da Província de Zabul. Um militante suspeito de ser taleban está na lista dos mortos. No distrito de Panjawayi, na vizinhança da Província de Kandahar, as forças de coalizão enfrentaram vários militantes, matando um número estimado de cinco Talebans e ferindo um. Quatro suspeitos foram detidos. Tropas afegãs e da coalizão estão em campanha militar no sul do país contra forças insurgentes talebans.