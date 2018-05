Confrontos deixam três mortos e 60 feridos na Bolívia Três pessoas foram mortas e 60 feridas em confrontos entre partidários e opositores de um prefeito, David Carvajal, envolvido em polêmicas e um escândalo de corrupção no leste da Bolívia, informou nesta quinta-feira o ministro do Interior, Wilfredo Chávez. Ele disse que 17 policiais estão entre os feridos no choque, que ocorreu na quarta-feira na cidade de Yapacani, que fica próxima ao centro econômico e industrial do país, Santa Cruz, 900 quilômetros ao leste de La Paz.