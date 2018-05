Confrontos deixam um morto e seis feridos no Iêmen Um policial iemenita foi morto a tiros e seis ficaram feridos em confrontos hoje entre a polícia e manifestantes em Áden, disseram um funcionário do setor de segurança e um médico. Áden é a principal cidade portuária do sul do país. O médico afirmou que o policial morto e os seis feridos foram levados ao hospital Al-Jumhurriya, acrescentando que três dos feridos são civis. Uma testemunha disse que as forças de segurança tentaram entrar no bairro de Al-Saada quando foram recebidas por homens armados e houve confronto.