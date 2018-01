Confrontos em Dili podem ter feito ao menos 20 mortos Pelo menos 20 pessoas podem ter morrido nesta quinta-feira nos confrontos ocorridos no centro da capital do Timor Leste, Dili, informou a rádio australiana ABC, que cita emissoras locais. Segundo a fonte, as mortes teriam ocorrido durante uma troca de tiros junto a um quartel da polícia, no centro de Díli. Disparos de armas pesadas podem ser ouvidos a vários quilômetros do centro da cidade, local do confronto. O primeiro contingente de tropas australianas já chegou ao aeroporto internacional da capital, num avião da Força Aérea da Austrália. Sua primeira missão será garantir a segurança do aeroporto e, se for preciso, ajudar na evacuação de todos os australianos. "É uma missão arriscada, numa situação perigosa, e podemos sofrer baixas", alertou o primeiro-ministro australiano, John Howard. O primeiro destacamento de tropas australianas inclui um avião de transporte Hércules e helicópteros. O comandante dos ex-militares rebeldes, Alfredo Reinado, declarou que só uma intervenção estrangeira pode evitar a guerra civil. Reinado é o chefe dos 591 militares que foram expulsos das Forças Armadas este ano, como punição por uma longa greve por melhores condições e que agora tentam derrubar o governo. O governo do Timor Leste informou quarta-feira que solicitou à Austrália, Malásia, Nova Zelândia e Portugal o envio de uma força internacional para restabelecer a ordem. O próprio chanceler timorense, José Ramos Horta, reconheceu que "a situação é crítica e frágil".