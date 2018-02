Confrontos em Donetsk mataram ao menos 34 civis em 24 horas

KIEV - Pelo menos 34 civis morreram e 29 pessoas ficaram feridas nas últimas 24 horas em combates na região de Donetsk, leste da Ucrânia, informou nesta quarta-feira, 20, o Departamento de Saúde do governo regional, leal a Kiev, em um comunicado.

"Desde o início do registro das vítimas dos eventos que começaram na região de Donetsk, em 13 de março, morreram 951 pessoas e 1.748 ficaram feridas", acrescentou a nota.

Os principais combates entre as forças governamentais e as milícias separatistas pró-Rússia na região acontecem na cidade de Ilovaisk e nos arredores da cidade de Donetsk, principal reduto dos separatistas.

Segundo o Ministério do Interior, as milícias oferecem uma forte resistência ao avanço das tropas, que nas últimas semanas conseguiram ocupar várias localidades.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Ilovaisk, forças ucranianas entraram em confronto com separatistas durante a madrugada desta quarta, buscando isolar as posições rebeldes perto da fronteira com a Rússia, disse um representante do Ministério do Interior. Nove combatentes voluntários que apoiavam as forças de Kiev foram mortos, disse o funcionário do ministério, Anton Gerashchenko.

Gueraschenko disse que metade de Ilovaisk, dividida pela linha do trem, é controlada pelo batalhão Donbas e a outra está ocupada pelos separatistas.

Autoridades locais na cidade de Luhansk disseram que a cidade foi abalada pelos ataques de artilharia e disparos de armas automáticas nesta quarta, à medida que forças do governo mantiveram seu avanço contra os rebeldes que ocupam os principais prédios municipais desde abril.

Crise. Luhansk tem sido isolada há semanas e está sem água e fornecimento regular de eletricidade, prejudicando as conexões telefônicas fixas e móveis. Apenas itens vitais de alimentação estão à venda e filas são formadas para pegar pão, distribuído por vans de turismo.

"A crise humanitária é crítica. Já que não há eletricidade, as pessoas agora cozinham suas refeições no quintal, em fogueiras", disse Oleksander Sabenko, um representante municipal, ao canal ucraniano de notícias 112.ua.

Assim como a piora das condições para as pessoas nos locais, o primeiro-ministro Arseni Yatseniuk disse que os combates estão acabando com o potencial da economia a cada dia, afetando minas, estações de energia, ferrovias e pontes. "A Rússia está ciente de que a reconstrução de Donbas (o leste industrial) não custará milhões, mas sim bilhões", disse.

O governo em Kiev e seus aliados ocidentais acusam Moscou de orquestrar a rebelião e de armar os separatistas com tanques, mísseis e outros armamentos pesados. Moscou nega.

A ONU estima que 2.086 pessoas, incluindo civis e combatentes, tenham morrido no conflito. O número quase dobrou desde o começo de julho, quando forças ucranianas aceleraram sua ofensiva e os combates começaram em áreas urbanas. / EFE e REUTERS