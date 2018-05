Confrontos em Jolo deixam 50 mortos Pelo menos 50 pessoas, incluindo 25 soldados das Filipinas, morreram ontem em intensos combates entre o Exército e guerrilheiros muçulmanos do Abu Sayyaf - grupo vinculado pelos EUA à rede terrorista Al-Qaeda - e da Frente Moro de Libertação Nacional na ilha filipina de Jolo, informaram autoridades locais. Os confrontos ocorreram em montanhas perto de Maimbung, no sul do país.