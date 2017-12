Confrontos em La Paz dão lugar a uma tensa espera Os confrontos entre manifestantes e as forças de segurança deram lugar, nesta terça-feira, em La Paz, a uma tensa espera, enquanto o presidente Gonzalo Sánchez de Lozada negociava uma saída política com seus aliados no governo de coalizão. O cenário na capital administrativa do país era de campo de batalha, com barricadas erguidas nas ruas e veículos blindados patrulhando as estradas. Mas, depois das 27 mortes na segunda-feira, não houve confrontos. Em outras cidades do país, ocorreram violentos choques. Não foram noticiadas mortes. O líder da Nova Força Republicana (NFR), Manfred Reyes Villa, que participa da base de sustentação do governo, reuniu-se com Sánchez de Lozada, mas adiou para esta quarta-feira a decisão sobre se retirará ou não o apoio ao presidente, cuja renúncia é exigida pelos manifestantes. ?Temos de ponderar se a manutenção da democracia passa ou não pela renúncia?, disse Reyes, ao sair do encontro na residência presidencial. Reyes, que retornou nesta terça dos EUA, adiou para quarta a decisão se retirará ou não o apoio ao presidente, quando tem nova reunião com Lozada, marcada para as 9h locais (10h em Brasília). A NFR tem três ministros. Seu afastamento chegou a ser anunciado na segunda-feira por dirigentes do partido, mas a informação não foi confirmada. As negociações entre o presidente e Reyes incluem mudanças na Constituição e na legislação sobre a exploração do gás natural e do petróleo. Reyes propôs ao presidente a convocação de referendo para decidir sobre a exportação de gás. O estopim da crise foi a decisão do governo de utilizar o porto chileno de Iquique para a exportação de gás natural para os EUA e o México. O principal dirigente da oposição, o líder cocaleiro Evo Morales, incitou a maioria indígena do país a um levante contra o governo, explorando os ressentimentos dos bolivianos contra os chilenos, que em 1883 derrotaram a Bolívia numa guerra, tirando-lhe o acesso ao mar. Sánchez de Lozada suspendeu as exportações e aceitou submetê-las a ?mais debate?. O líder do Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR), Jaime Paz Zamora, mantém o apoio ao presidente, apesar de Jorge Torres, que pertence ao partido e chefiava o Ministério do Desenvolvimento, ter-se demitido na segunda-feira. Segundo Paz Zamora, manter-se na coalizão agora é uma questão de ?responsabilidade?, embora ele tenha acusado o presidente de não cumprir o programa de governo em torno do qual se formou a coalizão. Evo Morales, líder do Movimento ao Socialismo (MAS), impôs condições para que o vice-presidente Carlos Mesa, que retirou o apoio a Sánchez de Lozada na segunda-feira, assuma a presidência. Para tanto, segundo o líder indígena, Mesa terá de assumir o compromisso de não exportar gás e de convocar uma Constituinte. ?Prefiro que a sucessão constitucional seja consensuada com os movimentos sociais que estão em luta, mas seria um erro nesse momento adiantar quem seria o presidente?, afirmou Morales, segundo colocado na eleição presidencial de junho do ano passado. Ele reiterou também que não haverá diálogo se o presidente não renunciar. O líder indígena acusou o presidente de ?comprar? o apoio das Forças Armadas: segundo ele, ?sacos de dinheiro? teriam sido entregues a oficiais no quartel-general do Exército. Em seu pronunciamento à nação na segunda-feira, no qual denunciou uma ?conspiração subversiva para instaurar uma ditadura sindicalista no país?, Sánchez de Lozada apareceu ao lado dos comandantes militares, assegurando que tinha seu apoio irrestrito. Entretanto, o comandante das Forças Armadas, general Roberto Claros, fez nesta terça uma intrigante declaração à TV boliviana: ?Não apóio o presidente como pessoa, mas sim sua investidura.? O prefeito de La Paz, Juan del Granado, juntou-se aos políticos que pedem a renúncia do presidente. ?A democracia boliviana vai muito além da pessoa de Sánchez de Lozada?, disse o prefeito, pertencente ao partido Movimento Sem Medo. Del Granado propôs uma ?saída constitucional em torno do vice-presidente da República? e um ?governo de unidade nacional?. Uma delegação da Organização dos Estados Americanos chegou a La Paz para tentar mediar uma saída política para a crise. ?O governo manifestou total abertura para encontrar uma solução negociada?, assegurou um porta-voz da delegação, depois de se reunir com o presidente. ?Esperamos encontrar o mesmo clima entre os dirigentes das organizações sociais.?