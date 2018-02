Confrontos em mina deixam 1 morto na Bolívia Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas após choques entre indígenas e policiais ontem no sudoeste da Bolívia. A população mantém cinco reféns e exige a expulsão da filial da mineradora canadense South American Silver do país. O governo do presidente Evo Morales nega envolvimento da polícia na morte do mineiro, identificado como José Mamani, de 46 anos