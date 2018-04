Confrontos em parada gay na Sérvia deixam 57 feridos

Vários carros foram queimados ou danificados, lojas foram saqueadas e tiveram os vidros estilhaçados, latas de lixo foram reviradas e sinais de trânsito destruídos durante os conflitos. Os manifestantes, gritando "morte aos homossexuais", lançaram coquetéis molotov, tijolos, pedras e garrafas de vidro na direção dos policiais, que, por sua vez, usaram gás lacrimogêneo e veículos blindados para dispersar a multidão.

Grupos sérvios de direita alegam que os eventos gay são contrários aos valores familiares e religiosos do país. Muitos dos manifestantes de hoje eram jovens torcedores de futebol, entre os quais se infiltraram neonazistas e outros extremistas. As informações são da Associated Press