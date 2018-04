Confrontos entre duas tribos deixam seis mortos na Líbia Um confronto entre as tribos Zwai e Tobu na cidade de Kufra, no sudeste da Líbia, deixou seis mortos e 20 feridos nos últimos dois dias, disseram nesta segunda-feira autoridades e fontes tribais à France Presse (AFP). Cinco morreram e 20 ficaram feridos durante conflitos no domingo, e um tiroteio fez uma vítima nesta segunda-feira, segundo Mohammed al-Harizi, porta-voz do governista Conselho Nacional de Transição (CNT). "Foi uma questão entre as duas tribos e elas estão em busca de uma solução pacífica."