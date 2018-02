Confrontos entre exército filipino e Abu Sayyaf deixam 19 mortos em 24 horas

MANILA - Pelo menos dez soldados filipinos e nove membros do grupo terrorista Abu Sayyaf morreram em vários confrontos nas últimas 24 horas na ilha de Basilan, no sul do arquipélago, afirmou nesta sexta-feira, 27, a imprensa local. O tenente-coronel Randolf Cabangbang, porta-voz do Exército no oeste de Mindanao, disse à emissora de televisão "ABS-CBN" que outros 16 soldados e oito rebeldes ficaram feridos.

O choque começou na manhã de quinta-feira, 26, quando cerca de 50 membros da Abu Sayyaf atacaram o destacamento militar postado próximo a uma plantação de borracha, onde morreram oito militares, e continuou horas mais tarde quando os soldados iniciaram a perseguição a seus agressores. Segundo Cabangbang, líderes locais da Abu Sayyaf, como Juhair Aliman e Ustadz Hassan Asnawi, se encontram entre os militantes mortos em um ataque liderado por Wyms Wakil, um ex-empregado de uma plantação de borracha despedido há um ano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As autoridades atribuem ao grupo de Wakil vários casos de extorsão em plantações de borracha em Basilan, além de ataques contra seus trabalhadores e soldados. Cabangbang assegurou que suas tropas conseguiram encurralar vários membros da Abu Sayyaf e que espera a chegada de reforços para continuar a perseguição. Fundada por ex-combatentes da guerra do Afeganistão contra a União Soviética em Basilan em 1991, a Abu Sayyaf perpetrou os atentados mais sangrentos do país e promoveu múltiplos sequestros, além de colaborar com o grupo Jemaah Islamiya, o braço da Al Qaeda no Sudeste Asiático.