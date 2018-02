Confrontos explodem em Trípoli

Partidários da maioria parlamentar e da oposição libanesa se enfrentam desde este sábado na cidade de Trípoli, enquanto a calma volta a Beirute depois que os milicianos do Hezbollah se retiraram das ruas. Segundo fontes da Polícia, os confrontos explodiram entre seguidores do líder sunita Saad Hariri e membros do opositor Partido Democrata árabe, que é integrado majoritariamente por alauies (ramo xiita). As fontes explicaram que os choques acontecem entre os bairros Bab al-Tebane, Kobeh e Jabal Mohsen, no norte de Trípoli, onde há uma grande presença da comunidade xiita. Centenas de famílias abandonaram suas casas para fugir dos enfrentamentos, nos quais estão sendo usadas armas pesadas e leves, acrescentaram as fontes.