Confrontos marcam 1º aniversário de levante no Bahrein A polícia do Bahrein lançou gás lacrimogêneo e disparou balas de chumbinho contra manifestantes pró-democracia, além de deter dezenas de pessoas durante confrontos que ocorreram durante toda a noite até a manhã desta quarta-feira, informaram ativistas. As manifestações foram organizadas para marcar o primeiro ano do levante contra o governo no país.