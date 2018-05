Confrontos matam 27 na República Centro-Africana Um confronto entre rebeldes e soldados na República Centro-Africana deixou 27 mortos no final de semana, informou hoje um líder rebelde. O Exército não pôde confirmar os números, mas disse que apenas rebeldes foram mortos no confronto ocorrido ontem no norte do país. "Fomos atacados por um grupo da União das Forças Democráticas para a Reunificação (UFDR, grupo rebelde que agora é aliado do governo) e das Forças Armadas da República Centro-Africana (FACA)", disse o líder rebelde Abdoulaye Hissene à agência France Presse em Libreville, capital do Gabão.