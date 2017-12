Confrontos matam 4 palestinos e deixam vários feridos O aniversário de um ano da atual Intifada (levante) palestina foi marcado por confrontos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, que deixaram quatro palestinos mortos, entre eles um menino de 10 anos - morto num tiroteio ocorrido na vila Bani Naim, na Cisjordânia. Quarenta e cinco palestinos e seis israelenses ficaram feridos nos combates, nos atos que lembraram o início do conflito. Num evento pacífico, sirenes soaram em algumas cidades enquanto os palestinos faziam três minutos de silêncio. Em outro distrito, crianças carregaram 92 tochas, uma para cada palestino morto naquela área. Palestinos e israelenses trocaram acusações sobre a violência, mas eles disseram que iriam prosseguir com os esforços de cessar-fogo, apesar do acentuado ceticismo das duas partes. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.