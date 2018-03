Confrontos matam 5 e ferem 300 na Mongólia

Cinco pessoas morreram e cerca de 300 ficaram feridas em enfrentamentos entre policiais e manifestantes em Ulan Bator, capital da Mongólia, cujo presidente declarou o estado de emergência, informa hoje a agência oficial chinesa Xinhua. Mais de seis mil manifestantes tomaram na terça-feira as ruas da capital mongol para protestar contra a suposta fraude eleitoral nas eleições parlamentares realizadas no domingo passado, em um protesto que acabou em fortes enfrentamentos. O Exército tomou a praça principal de Ulan Bator, onde está situado o Parlamento, enquanto a Polícia isolou o centro da cidade, disseram testemunhas citadas pela Xinhua. Apesar de a Comissão Eleitoral Geral ainda não ter publicado os resultados das eleições, a imprensa local informou que o governante Partido Popular Revolucionário (PRPM) obteve uma vitória folgada, o que levou o opositor Partido Democrático a exigir uma nova apuração. O presidente da Mongólia, Nambaryn Enkhbayar, declarou ontem à noite quatro dias de estado de emergência, e o toque de recolher entre as 22h (11h de Brasília) e as 8h (21h de Brasília) na capital do país. O decreto presidencial proíbe ainda reuniões públicas e transmissões dos meios de comunicação independentes. A crise começou quando a imprensa local informou que o PRPM, antigo Partido Comunista, obteve 40 das 76 cadeiras que compõem o Parlamento. O líder da oposição, Tsakhia Elbegdorj, acusou nesta terça-feira o PRPM de "atividades ilícitas" para "roubar" a vitória dos democratas.