Embates entre o Exército sudanês e árabes nômades de Darfur, na sexta-feira, terminaram com 58 mortos. O confronto aumentou a tensão entre as regiões norte e sul do país, que podem se separar após o plebiscito de 9 de janeiro de 2011. Um acordo de paz, selado em 2005, garantiu à região o direito de ter um Exército próprio e um governo semiautônomo, depois de duas décadas de guerra civil.