Confrontos matam 9 talebans e 5 policiais no Afeganistão

As Forças de segurança afegãs enfrentaram militantes talebans no sul do país, matando nove insurgentes. Enquanto isso, uma explosão em uma estrada atingiu um veículo policial e matou cinco oficiais, informou um policial nesta segunda-feira. Polícia afegã e soldados do Exército combateram os militantes no domingo na província de Kandahar no distrito de Shohrawak, disse o chefe policial da província Sayed Agha Saqib. As forças afegãs frustraram uma emboscadas planejada pelos militantes e o confronto matou ao menos nove insurgentes, disse Saqib. Autoridades recolheram os corpos e apreenderam armas. Durante uma operação depois da batalha, uma bomba atingiu um veículo policial no mesmo distrito, matando cinco oficiais e ferindo outros dois, disse Saqib. A violência no Afeganistão tem crescido nos últimos dois meses. Mais de 3.700 pessoas, muitos militantes, morreram este ano.