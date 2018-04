Confrontos na capital da Tailândia deixam policial morto

Não está ainda claro se foram usadas balas de verdade ou apenas de borracha no confronto ocorrido em uma importante rodovia que liga Bangcoc a subúrbios do norte da capital. Os Camisas Vermelhas têm paralisado partes da capital há semanas, em sua campanha para que o governo renuncie. O grupo anunciou a ampliação de seus protestos e desafiou os militares a pará-los.

Na rodovia Vibhavadi-Rangsit, esquadrões antidistúrbio dispararam para o ar a fim de forçar o recuo dos manifestantes. Com o aumento da tensão, alguns membros das forças de segurança realizaram disparos diretamente contra as pessoas. O centro de emergências do governo Erawan informou que um soldado foi morto e 18 pessoas se feriram. O confronto se encerrou na noite de hoje (horário local).

A manifestação aparentemente buscava provocar o governo, que afirmou que não tolerará mais protestos em locais além dos já ocupados pelos Camisas Vermelhas. Pelo menos 26 pessoas morreram e quase mil se feriram desde que os manifestantes ocuparam partes da capital, no meio de março.

Os Camisas Vermelhas exigem a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições. O primeiro-ministro, Abhisit Vejjajiva, diz que espera resolver a crise pacificamente. A maioria dos manifestantes é pobre e oriunda do campo, vendo o premier como um símbolo da elite insensível diante dos problemas deles.

Os manifestantes são em grande parte partidários do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra e ativistas pela democracia contrários ao golpe militar que derrubou o ex-líder em 2006. O grupo acredita que o governo de Abhisit é ilegítimo e só está no poder pelo apoio dos poderosos militares tailandeses.