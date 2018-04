Confrontos na capital de Honduras deixam 15 feridos Pelo menos quinze pessoas ficaram feridas hoje durante os confrontos entre partidários do deposto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, e as forças armadas e a polícia. As forças de segurança usaram bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar os manifestantes e conseguiram o controle total dos três acessos ao palácio presidencial em Tegucigalpa, capital do país. Horas antes dos confrontos, os manifestantes anunciaram uma "greve geral e com prazo indefinido" no país inteiro, exigindo a volta de Zelaya.