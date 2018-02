Confrontos na Venezuela deixam sete mortos e 61 feridos

As tensões aumentaram na Venezuela depois de o presidente eleito, Nicolás Maduro, herdeiro de Hugo Chávez, ter sido declarado vencedor pelas autoridades eleitorais, na noite de segunda-feira, com uma margem de menos de dois pontos porcentuais sobre seu adversário. Capriles, que obteve 49% dos votos enquanto Maduro ficou com 50,8%, recusou-se a aceitar o resultado até que seja feita uma recontagem manual completa dos votos.

Além disso, a oposição também diz que foram encontrados milhares de casos de irregularidades nas sessões de votação e sustenta que, de acordo com contagem própria, Capriles deveria ter vencido as eleições.

Maduro, que num primeiro momento concordava com uma auditoria, e o presidente do Conselho Eleitoral Nacional (CNE, na sigla em espanhol) subestimam agora as chances da recontagem dos votos.

A oposição pediu que a população compareça em frente aos escritórios oficiais do Conselho Eleitoral nesta terça-feira e planeja marchar amanhã em direção à sede do Conselho em Caracas. Na noite de segunda-feira, Maduro também pediu a seus seguidores que saíssem às ruas hoje e amanhã e realizassem uma marcha na capital na próxima sexta-feira, quando ele deve ser condecorado presidente. As informações são da Dow Jones.